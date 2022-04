Les ventes de smartphones d’occasion repartent à la hausse

Le marché mondial du smartphone d’occasion a augmenté de 15 % en 2021 par rapport à 2020, montre une étude du cabinet Counterpoint Research, inversant le ralentissement causé par la pandémie de Covid-19 (coronavirus).

La croissance observée en 2021 est emmenée d’une part par le prix élevé des smartphones de haut de gamme, qui pousse les consommateurs à acheter des modèles reconditionnés de marques populaires comme Apple et Samsung.

Counterpoint Research note par ailleurs que la clientèle est de mieux en mieux informée sur l’existence d’une offre de seconde main attrayante, qu’il s’agisse d’appareils reconditionnés, d’occasion certifiées, de contrôle qualité ou de garanties optionelles.

Apple conserve sa première place sur le marché de l’occasion mais Samsung gagne du terrain, montre l’étude.

Le prix de vente moyen a augmenté marginalement, les appareils 4G conservant leur valeur.

Glen Cardoza, analyste senior chez Counterpoint Research, note que les reprises représentent la source de smartphones d’occasion la plus dynamique, avec une croissance de plus de 10 %. Il remarque par ailleurs des livraisons en hausse de matériels reconditionnés en Chine, Inde, Amérique latine, Asie du Sud-Est et Afrique.

« Ces marchés vont grossir encore car l’activité n’y est pas encore bien organisée et ils comptent une large part de population rurale à conquérir », ajoute Glen Cardoza.

Selon Counterpoint Research, les livraisons mondiales de smartphones neufs ont augmenté de 4,5 % en 2021.