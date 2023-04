Les transactions financières sur mobile en 2022 dépassent les attentes de la GSMA

Les sommes transmises par l’intermédiaire des téléphones mobiles dans le monde se sont élevées à 1 300 milliards de dollars en 2022, soit 3,56 milliards par jour en moyenne, annonce la GSMA.

Dans son rapport annuel sur le secteur, intitulé State of the Industry Report on Mobile Money 2023, la GSMA souligne que le total quotidien dépasse largement les 3 milliards prédits dans l’édition 2022.

Le total de 1 300 milliards pour 2022 représente 22 % de plus qu’en 2021. Non seulement le nombre des transactions a considérablement augmenté, mais le nombre des comptes ouverts et l’utilisation des services de facturation a progressé de même.

Selon les estimations du rapport, on comptait fin 2022 1,6 milliard de comptes monétiques et bancaires sur mobile, en progression de 13 % par rapport à 2021. La GSMA note qu’il a fallu 17 ans au secteur pour atteindre 800 millions de clients, puis seulement 5 ans pour doubler ce chiffre.

Côté offre, le rapport indique que 315 nouveaux services ont été déployés dans le monde en 2022.

On note par ailleurs une augmentation de 41 % du nombre d’agents proposant des services, dont une part significative au Nigeria, où l’offre a explosé suite à un changement de réglementation.

« Le téléphone mobile a permis à des millions de gens privés d’accès aux banques dans des pays à bas ou moyen revenu de bénéficier de services financiers numériques, commente Max Cuvellier, directeur du service Mobile pour le Développement à la GSMA. Malgré des progrès significatifs, il reste cependant bien du chemin à parcourir pour offrir ces services à plus d’un milliard de gens dans le monde qui ne disposent pas de compte bancaire. »