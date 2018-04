Les pressions s’accumulent contre la taxe ougandaise sur l’argent mobile

Des organisations représentant les consommateurs ougandais poussent le gouvernement ougandais à abandonner un projet de taxe de 10 % sur les transactions assurées par mobile, selon le quotidien de Kampala Daily Monitor et plusieurs autres publications. Ce prélèvement est considéré comme « rétrograde » et néfaste à l’inclusion financière.

Les lobbyistes, parmi lesquels figurent la Tax Justice Alliance, le Consumer Education Trust et le Civil Society Budget Advocacy Group, expliquent que les transactions par mobile sont déjà grevées par des frais de traitement et autres prélèvements qui, combinées avec la nouvelle taxe, frapperont avant tout les plus pauvres.

En plus de leurs avertissements relatifs à l’inclusion financière et au frein opposé aux échanges d’argent électroniques, les associations redoutent un impact potentiel de la taxe sur les 150 000 agents qui offrent des services liés à la monétique.

Plusieurs sociétés offrent des services financiers sur mobile en Ouganda, dont les deux plus gros opérateurs, MTN et Airtel.