Les patrons européens déplorent les progrès trop lents de la 5G - Mobile World Live

Un groupe représentant les plus grands acteurs de l’industrie d’Europe y fustige le rythme de déploiement de la 5G. Il réclame notamment une amélioration de la procédure d’allocation de spectre et des encouragements plus francs à l’investissement privé.

Dans un rapport de recherche, la Table ronde des industriels européens (European Round Table for Industry, ERT) affirme que l’Ancien Continent souffre d’un retard réel sur la 5G quand on le compare aux autres grandes régions industrielles.

Parmi les critiques figure le fait que plus de la moitié des pays de l’Union Européenne (UE) n’offrent toujours pas de services 5G au public – et que ceux où ces services ont été lancés traînent loin derrière des pays comme la Corée du Sud en matière de déploiement.

Le rapport dénombre 10 stations de base 5G par million d’habitants dans les pays de l’UE où le service a démarré, contre 1 500 par million en Corée du Sud. Le document ajoute que le rythme de mise à jour des infrastructures 4G en 5G n’est guère meilleur.

L’ERT considère que la 5G est essentielle pour la transformation numérique et l’innovation industrielle, et s’inquiète de la piètre situation de l’Europe, « alors même qu’elle abrite deux sociétés d’envergure mondiale activement engagées dans le déploiement de la technologie ».

Vital

« Pour réduire cet écart, nous avons urgemment besoin d’un accord européen sur le déploiement de la 5G qui permette une approche plus harmonieuse des questions liées au spectre, aux affectations et aux opérations, ainsi que de meilleurs encouragements à l’investissement privé de la part des régulateurs », estime Martin Lundstedt, président du comité sur la transformation numérique de l’ERT et pdg du groupe Volvo.

L’ERT se vante de compter parmi ses membres les patrons de 55 des plus grandes sociétés européennes des secteurs industriels et technologiques.