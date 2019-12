Les opérateurs appellent à un plan numérique européen

Les dirigeants des plus grands opérateurs de l’Union Européenne souhaitent la mise en place d’une politique numérique cohérente, en plus de mesures destinées à réduire le coût du déploiement de réseaux fixes et mobiles.

Selon un communiqué publié par l’European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO), les patrons signataires souhaitent un effort commun dans quatre domaines afin d’assurer un usage optimal des réseaux de télécoms et changer l’industrie et la société.

Sur la liste des mesures proposées figurent d’abord la mise en place d’une politique industrielle unitaire visant à aider les entreprises européennes à se battre sur le marché mondial. Les opérateurs souhaitent par ailleurs des mesures favorisant l’innovation européenne dans les secteurs des données pour l’IoT et l’IA. Le communiqué réclame ensuite des règles visant à abaisser le coût des infrastructures de réseaux. Enfin, le document demande des initiatives destinées à réduire la fragmentation du marché des télécoms.

Les dirigeants veulent une stratégie soutenue à la fois par les politiciens, les leaders industriels et les grandes organisations concernées dans le bloc économique de l’UE.

Le communiqué souligne que ses propositions aideront à réaliser les grands objectifs présentés par la nouvelle présidente de la Commission Européenne Ursula von der Leyen dans son discours sur les priorités de son mandat, le 27 novembre.

Parmi les patrons associés au document figurent Timotheus Hottges (Deutsche Telekom), Nick Read (Vodafone Group), Stéphane Richard (Orange), Jose Maria Alvarez Pallete (Telefonica) et and Sigve Brekke (Telenor).