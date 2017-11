Les autorités du Nigeria critiquent le processus de vente de 9mobile

La banque centrale du Nigeria et l’autorité de régulation des télécoms de Lagos exprime de « sérieuses préoccupations » quant à la façon dont Barclays Africa dirige la vente aux enchères de l’opérateur 9mobile, affirme le journal nigérian en ligne TheCable.

Les autorités estiment que des sociétés financièrement et technologiquement solides ont été écartées sans justification des enchères finales.

Dans un courrier, la Central Bank of Nigeria (CBN) et la Nigeria Communications Commission (NCC) expliquent qu’ils souhaitent un processus de vente « transparent et équitable », tout en signalant que Barclays Africa, conseiller financier dans l’affaire, a « fait preuve d’opacité à plusieurs reprises. » Aux objections de Barclays, qui souligne que la société en vente, étant privée, n’a pas à faire l’objet d’une vente publique, les cosignataires répondent : « L’absence de transparence a montré que le processus était sélectif et arbitraire, ce qui conduit à des allégations selon lesquelles l’opération est téléguidée vers une issue truquée et prédéterminée. » « La CBN et la NCC ne resteront pas les bras croisés », ont-ils ajouté.

Umar Danbatta, vice-président exécutif de la NCC, et Godwin Emefiele, gouverneur de la CBN, précisent que leurs inquiétudes se sont aggravées suite aux plaintes d’actionnaires, y compris des acquéreurs potentiels.

La CBN et la NCC réclament que toutes les décisions prises par le conseil financier de l’opération soient approuvées par elles par écrit. Elles ont par ailleurs insisté sur le fait que le 31 décembre, date finale fixée pour la remise de 9mobile au vainqueur des enchères, est « sacro-sainte ».

La lettre a été envoyée à GTBank, l’agent de facilité d’un prêt de 1,2 milliards de dollars qu’Etisalat Nigeria s’est montré incapable de rembourser à un consortium de banques, conduisant Etisalat à mettre fin à sa tutelle et au changement de nom de l’opérateur, rebaptisé 9mobile.

Dix sociétés participeraient aux étapes finales des enchères, dont Globacom Nigeria Limited, Bharti Airtel, Smile Telecoms Holdings, Helios Towers et Africell.