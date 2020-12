Les attaques de mâts ont coûté 170 000 heures aux opérateurs britanniques - Mobile World Live

Le régulateur britannique Ofcom révèle que 159 mâts ont été vandalisés à ce jour par les partisans de pseudo-théories associant 5G et pandémie de Covid-19 (coronavirus). Ces attaques représentent 170 000 heures de fonctionnement perdu pour les opérateurs.

Dans son rapport annuel intitulé Connected Nations, l’Ofcom évalue l’état des réseaux mobile et fixe du Royaume-Uni et révèle l’importance des attaques qu’on subi cette année les infrastructures mobiles à cause de théories conspirationnistes. L’Ofcom note que ces allégations sans fondement ont été précédées par des accusations évoquant des dangers pour la santé causés par les stations de base 5G.

Dans son rapport, le régulateur indique cependant que les réseaux fixe et mobile ont bien bien résisté pendant la pandémie. Le déploiement de la fibre et de la 5G ont continué sans interférences en dépit des conditions difficiles.

Fin 2020, environ 3 000 sites devraient transmettre des signaux 5G pour les quatre opérateurs britanniques, soit dix fois plus que fin 2019.