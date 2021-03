Les abonnements au mobile large bande explosent aux États-Unis - Mobile World Live

De nouvelles données révélées à Mobile World Live par le cabinet Parks Associates et montrent une augmentation spectaculaire du nombre des foyers américains qui utilisent leurs mobiles pour la totalité de leurs communications large bande : ils étaient ainsi 15 millions fin 2020, contre seulement 600 000 fin 2019.

Parks Associates précise que 12 millions de foyers américains ont résilié leur ligne fixe en 2020, le coût, le débit de données et le manque de fiabilité étant les trois raisons les plus citées. Les 3 millions restants n’ont jamais disposé de ligne fixe. A noter que 14 millions d’autres foyers ont utilisé un « sans-fil fixe ou un service d’internet 5G domestique » en 2020.

Dans leur rapport, les analystes de Parks Associates notent que la pandémie de Covid-19 (coronavirus) a joué un rôle clé en focalisant l’attention des consommateurs sur les performances et la fiabilité, sachant que 41 % des foyers américains comptaient un membre en télétravail ou un enfant scolarisé à domicile en septembre 2020.

« De bonnes performances pendant la crise du Covid-19 ont amélioré l’opinion des clients vis-à-vis de leurs fournisseurs de services, commente Kristen Hanich, analyste senior. Mais il y a eu des hauts et des bas pendant l’année, ce qui montre que les ces mêmes fournisseurs doivent continuer à se montrer à la hauteur en matière de service au client et à proposer des offres innovantes à valeur ajoutée de façon à faire croître et maintenir leur base d’abonnés. »