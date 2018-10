Les abonnements à Netflix excèdent les attentes

Netflix a gagné 7 millions d’abonnés au T3 2018, soit 2 de plus que prévu, portant sa base mondiale à 137 millions.

Le total de 137 millions, à comparer aux 109 millions dont bénéficiait le service au T3 2017, comprend 130 millions d’abonnés payants et 7 millions d’utilisateurs bénéficiant d’un essai gratuit.

Le gain est une bonne nouvelle pour Netflix, qui avait manqué son précédent objectif trimestriel, avec 5,2 millions gagnés seulement sur 6,2 attendus.

Grâce à sa progression inespérée, Netflix a engrangé 402,8 millions de dollars de bénéfice net sur la période, contre 129,6 millions au T3 2017.

Netflix a par ailleurs lancé sa première offre groupée sur mobile au Japon avec KDDI et étendu son partenariat avec Verizon pour pré-installer son app sur les téléphones Android au cours du trimestre.

La société a expliqué en outre qu’elle souhaitait investir plus de 8 milliards de dollars dans le secteur du divertissement cette année afin d’attirer de nouveaux utilisateurs, alors que la concurrence se fait de plus en plus rude sur le marché du streaming, y compris avec des opérateurs comme AT&T.

Pour le T4, Netflix mise sur un gain net de 9,4 millions d’abonnés (dont 7,6 payants), en hausse de 13 % par rapport aux 8,3 millions gagnés au T4 2017.