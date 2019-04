Le succès des enceintes intelligentes ouvre de nouvelles opportunités

Fin 2019, le nombre d’enceintes intelligentes en service dans le monde dépassera les 200 millions d’exemplaires, dont la majorité aux Etats-Unis, affirme une étude du cabinet d’étude technologique Canalys.

Plus précisément, Canalys estime que la base installée, qui était de 114 millions en 2018, va croître de 82,4 % pour friser les 208 millions en fin d’année. L’Amérique représentera 42,2 % du total.

Canalys note que les marchés est-asiatiques, en particulier la Chine, représentent un gisement considérable d’opportunités, « par la seule vertu du nombre de foyers dans les classes moyenne et ouvrière prêts à adopter les nouvelles technologies ». Les rédacteurs de l’étude soulignent que le marché chinois est le plus concurrentiel, mais qu’Amazon et Google n’y sont pas présents. En Chine, la base installée, emmenée par le fabricant Tmall Genie, devrait atteindre 59,9 millions d’unités fin 2019.

« La base croissante d’enceintes intelligentes présente l’opportunité de créer de nouveaux modèles commerciaux et de dégager des profits au-delà des secteurs de la musique et des services de streaming audio », souligne Jason Low, analyste senior. Le rapport évoque par exemple l’assistance à la vie quotidienne, la santé et les aides sociales.

Canalys estime que la base installée des enceintes intelligentes devrait dépasser celle des tablettes en 2021.