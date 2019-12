Le son booste les ventes de « wearables »

La popularité croissante des écouteurs intra-auriculaires et casques sans fil booste les ventes de « wearables », appareils électroniques miniatures dont les livraisons ont augmenté de 94,6 % au 3e trimestre 2019 par rapport au même trimestre de 2018, selon IDC.

IDC classe les écouteurs sans fils comme « hearables » (« écouportables »), notant que ces appareils ont représenté près de la moitié des 84,5 millions de « wearables » livrés au cours du trimestre. 40,7 millions de « hearables » ont ainsi été écoulés, contre 11,9 millions au 3e trimestre 2018, grâce au succès des Apple Air Pods, des casques Beats et des Samsung Galaxy Buds.

Les appareils portés au poignet ont représenté 19,2 millions de ventes au 3e trimestre, en hausse de 48,6 % par rapport au T3 2018. 17,6 millions de montres intelligentes ont été écoulées, soit une progression de 48 %.

Apple reste le leader du marché, avec 29,5 millions de « wearables » livrés (+ 195,5%), suivi par Xiaomi avec 12,4 millions (+ 66,1%, dont 10 millions de Mi Band).

Samsung se place en 3e position avec 8,3 millions d’unités (+156,4%). Huawei est 4e avec 7,1 millions (+202,6%) et Fitbit complète le Top 5, avec 3,5 millions d’unités écoulées, en hausse de moins d’un pourcent.

Selon Ramon Llamas, directeur de recherche chez IDC, les « hearables sont devenus les nouveaux produits incontournables sur le marché des wearables », alors que les fabricants de smartphones sont de plus en plus nombreux à supprimer la prise jack de leurs appareils, poussant les consommateurs vers l’écoute sans fils.

Son collègue Jitesh Ubrani ajoute pour sa part que « l’essor des « smart assistants » à la maison et au téléphone poussent la demande des « wearables » qui ont la capacité de se connecter avec eux. Avec la multiplication des facteurs de forme et l’intégration de cette connexion, les « wearables » sont en bonne voie pour devenir un marché de masse plutôt qu’une catégorie d’équipements réservés à la santé et à la forme. »