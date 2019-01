Le régulateur nigérian intervient dans le fiasco de 9mobile

La Nigerian Communications Commission (NCC) veut s’assurer que l’industrie des télécoms au Nigeria ne sera pas perturbée, suite aux informations selon lesquelles Teleology Holding renoncerait à sa part du rachat de 9mobile. Tout cela sans qu’aucune des parties concernées n’ait approché le régulateur en vue d’une médiation.

Umar Garba Danbatta, vice-président exécutif de la NCC, a déclaré : « Nous avons besoin de stabilité dans l’industrie des télécoms et nous ferons tout ce qui est possible pour protéger à la fois les intérêts des abonnés de 9mobile et de ses investisseurs et nous assurer que les services ne seront pas interrompus. »

La semaine passée, la presse de Lagos a annoncé que Teleology Holdings (qui a pris une part de 13 % dans Teleology Nigeria, consortium qui a repris 9mobile) pourrait retirer ses billes, justifiant le revirement par le refus de la direction d’endosser le plan de réforme de l’opérateur. A suivi dans la foulée une déclaration du directoire de 9mobile regrettant que Teleology Holdings ne tienne pas ses promesses.

« Alors que chaque partenaire du consortium satisfaisait à ses obligations vis-à-vis de ses pairs en matière de ressources financières, disponibilité physique pour les réunions importantes et réseau extensif afin de développer l’activité, la société Teleology Holdings de Mr Adrian Wood, qui ne détient qu’une part minoritaire de Teleology Nigeria, a manqué plusieurs fois aux siennes », a commenté Oluseyi Osunsedo, directeur des affaires régulatoires et corporate de 9mobile dans un communiqué largement repris par les médias.

Teleology Nigeria a accusé également Teleology Holding de ne pas avoir payé les 600 millions de dollars correspondant à sa part dans le rachat – chiffre supérieur aux 500 millions qui aurait permis de remporter la vente aux enchères.