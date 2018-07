Le Project Loon va décoller au Kenya

Le Kenya va lancer prochainement les ballons stratosphériques proposés par Project Loon afin d’offrir une connexion internet aux communautés rurales, confirme à Reuters Joe Mucheru, le ministre des communications.

Selon Joe Mucheru, les ballons de Project Loon seront déployés en partenariat avec des opérateurs locaux. Alphabet, le géant américain qui contrôle Google et dont Project Loon est un des projets « X » expérimentaux, aurait entamé le mois passé des pourparlers avec des fournisseurs de réseaux, selon la presse kenyanne. On ne sait cependant pas lequel des 4 opérateurs locaux – Safaricom, Airtel Kenya, Faiba et Telkom Kenya – sera l’heureux élu.

Les connexions large bande fixes sont limitées au Kenya, le mobile étant le premier moyen d’accès à l’Internet pour la majorité des habitants. Selon la Communications Authority of Kenya, la pénétration de l’Internet large bande à domicile était de 39 % dans le pays en septembre 2017, contre 90 % aux connexions par mobile.

Hautes sphères

Suite à une série de tests discrets menés sur différents sites dans le monde, Project Loon s’est rendu célèbre à la suite de l’ouragan Maria, qui a ravagé Porto Rico en 2017. Déployés à très haute altitude (20 000 m), ses ballons ont permis de raccorder les habitants de l’île à l’Internet alors que les infrastructures de télécoms étaient en panne. Des statistiques récentes montrent que 250 000 personnes ont pu se brancher grâce aux ballons.

L’annonce du lancement des ballons au Kenya intervient une semaine après l’arrêt il y a une semaine d’Aquila, le projet de connexion à haute altitude de Facebook qui reposait non pas sur des ballons mais sur des drones.