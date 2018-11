Le patron d’Altice USA appuie des fusions-acquisitions dans le fixe et le mobile

Dexter Goei, pdg du câblo-opérateur Altice USA, penche en faveur de fusions-acquisitions entre opérateurs fixes et mobiles outre-Atlantique, arguant que de tels rapprochements permettraient d’engranger un gain d’efficacité en matière d’infrastructures, distribution et marketing.

Dexter Goei affirme que les États-Unis sont le seul pays où la consolidation entre fixe et mobile n’a pas encore eu lieu. Il prédit cependant que la vague de fusions-acquisitions qu’il appelle de ses vœux décollera dans quelques années, les opérateurs empiétant de plus en plus sur leurs territoires respectifs.

A noter que T-Mobile US a déjà dévoilé des plans visant à remplacer les services large bande par la 5G, tandis que les câblo-opérateurs Comcast et Charter Communications ont passé des accords avec Verizon pour devenir opérateurs mobiles virtuels (MVNO).

De façon similaire, Altice USA veut lancer une offre mobile en 2019 à travers un accord MVNO avec Sprint.

M.Goei explique que sa société a déjà investi 50 millions de dollars dans ce projet mobile, ajoutant qu’il sera profitable dès la première année.