Le marché mondial des semi-conducteurs subit un sérieux repli

Une étude du cabinet d’étude Gartner montre que l’industrie mondiale des semi-conducteurs a enregistré un sérieux déclin en 2019 avec un CA de seulement 418,3 milliards de dollars, soit 11,9 % de moins qu’en 2018.

Le marché de la mémoire, qui représentait l’an passé 26,7 % du CA mondial du secteur, a été le plus affecté, avec un recul considérable de 31,5 % d’une année sur l’autre. Gartner attribue ce revers à la surproduction et à une baisse des prix de la DRAM et des mémoires flash NAND.

Selon Gartner, Intel est redevenu n°1 en termes de CA, délogeant Samsung Electronics, qui occupait depuis deux ans la première marche du podium. Le CA d’Intel n’a baissé que de 0,7 % à 65 milliards, légère baisse que Gartner attribue à un ralentissement sur le marché des serveurs compensée par la vente des activités modem pour smartphone à Apple.

Samsung Electronics a subi pour sa part de plein fouet la débâcle des mémoires. Le CA lié à cette activité, soit 82 % du total, a dévissé de 34 %. Le fabricant sud-coréen a cependant noté une hausse des tarifs bénéfique au 4e trimestre.

Gartner note que le marché des flash NAND a commencé à se stabiliser en juillet 2019. Il devrait continuer à récupérer cette année grâce au plébiscite des SSD et à la progression attendue des smartphones 5G.

Ces bonnes notes laissent augurer une année 2020 plus faste pour le secteur et une récupération du CA, prédit l’analyste américain.