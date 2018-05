Le marché européen du smartphone atteint son point d’inflexion

11 MAY 2018

Les ventes de smartphones en Europe ont connu leur plus forte baisse historique au premier trimestre 2018 alors que continent entre dans une nouvelle ère où les progrès encore réalisés dans certains pays ne compensent plus le déclin sur les marchés saturés.

Selon le cabinet d’études Canalys, 46 millions de smartphones ont été écoulés en Europe au T1 2018, soit une baisse de 6,3 % par rapport à la même période de l’an passé. Si les ventes en Europe centrale et de l’Est ont progressé de 12,3 % à 15,9 millions d’unités, elles ont reculé de 13,9 % en Europe de l’Ouest, à 30,1 millions d’unités.

Le continent « passe d’une ère de croissance à une ère cyclique », commente Ben Staton, analyste, dans un communiqué. Ce changement est « un défi pour les marques installées et nous nous attendons à voir plusieurs acteurs mineurs quitter le marché dans les années qui viennent ».

Samsung et Apple en tête

Au premier trimestre, Samsung est resté leader du marché européen avec 15,2 millions de smartphones vendus, en baisse de 15 % par rapport au T1 2017. A la 2e place, Apple souffre moins mais décline néanmoins de 5,4 % à 10 millions d’unités. L’iPhone X représente environ un quart des ventes. Les modèles plus anciens (notamment SE, 6 et 6S) représentent un autre quart.

Huawei, en 3e position, grossit quant à lui considérablement avec des ventes en hausse de presque 39 %, à 7,4 millions d’unités.

Ensemble, Samsung, Apple et Huawei occupent 71,4 % du marché au T1 2018, contre 61 % au T1 2017.

Lucio Chen, analyste chez Canalys, note que Xiaomi et HMD Global (sous la marque Nokia) se sont rapidement hissés à la 4e et 5e place en dépit de leur arrivée récente en Europe. Les livraisons de Xiaomi ont été multipliée quasiment par dix pour atteindre 2,4 millions d’unité. HMD Global a vendu pour sa part 1,6 millions d’appareils Nokia.

Lucio Chen note que ces deux fabricants ne sont pas cotés en bourse, ce qui signifie qu’ils ont intérêt à consentir « des pertes substantielles » pour gagner des parts de marché. « Cette approche n’est cependant pas viable à long terme », ajoute l’analyste. Il estime que les deux constructeurs devront suivre les trois leaders du marché et orienter leur structure de coût « vers la profitabilité ».

Les marques plus modestes comme Alcatel, Sony et LG ont subi pour leur part un sérieux repli sur le trimestre, souligne enfin Canalys.