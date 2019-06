Le marché du smartphone ne redécolle pas

Le cabinet de recherches IDC prévoit une baisse de 1,9 % des livraisons mondiales de smartphones en 2019. C’est la troisième année consécutive que le marché est en déclin, bien qu’une éclaircie se profile pour le deuxième semestre.

Selon IDC, 1,38 milliards d’appareils seront écoulés cette année, avec un premier semestre en baisse de 5,5 %. Le second semestre sera marqué en revanche par une hausse de 1,4 %, emmenée par les débuts de la 5G, un choix élargi d’appareils haut de gamme plus abordables et le dynamisme de plusieurs gros marchés comme l’Inde.

Bien que les pays en développement conservent du tonus, IDC note un essoufflement, avec un début de ralentissement du passage des simples mobiles aux smartphones. Dans tous les pays, le prix reste un facteur critique.

Le facteur d’évolution le plus important, mais aussi le plus incertain, tient aux retombées du conflit commercial sino-américain en cours.

En principe, le marché chinois devrait rester en baisse en 2019 avant de retrouver l’équilibre en début 2020 et retourner à la croissance pour la fin de la même année grâce aux gros efforts de marketing liés à la 5G.

IDC estime que les appareils 5G représenteront environ 0,5 % des livraisons en 2019, mais atteindront 26,3 % en 2023, sous l’effet d’un démarrage rapide de la technologie dans tous les pays.

« Au cœur de tous les développements relatifs au design et à la 5G, le défi reste que le consommateur exige toujours plus de fonctions alors que sa tolérance pour les produits les plus chers continue de diminuer, commente Sangeetika Srivastava, senior research analyst. Avec la 5G à l’horizon et avec de nouveaux « form factors » intéressants, le tout pour les fabricants sera de continuer de proposer des produits abordables pour relancer la croissance du marché. »