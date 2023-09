Le gouvernement flamand se connecte avec Orange Belgium

Orange Belgium a annoncé le 12 septembre la signature d’un accord visant à fournir des connexions mobiles et des services IoT aux services publics de la Région flamande. Dans un communiqué, Orange Belgium précise que les prestations, facturées 23 millions d’euros, seront fournies jusqu’en 2028, avec 2 années supplémentaires en option.

L’opérateur a été sélectionné par le gouvernement flamand suite à un appel d’offres lancé pour aider les administrations à atteindre leurs buts en matière d’innovation et de transformation numérique.

Orange est un partenaire du gouvernement flamand depuis 2003.

Selon les termes de l’accord, Orange proposera aux différentes entités administratives une offre de téléphonie mobile « large et modulaire », des solutions mobiles de communications de données ainsi que des connexions « Machine to Machine » (M2M) et IoT, avec en plus la promesse de « continuer à développer et optimiser des propositions de valeur sur mesure ».

Au total, Orange Belgium indique plus de 75 000 cartes SIM et 9 500 cartes pour services IoT et M2M vont être activées, en ligne avec l’objectif gouvernemental de faire bénéficier les employés des administrations de télécoms de bonne qualité.

L’opérateur met en outre en avant la « forte valeur ajoutée » apportée par une gamme de services annexes améliorant le confort et la sécurité, notamment les offres Mobile Threat Protection, Smart Parking for EV, Mobile Antennas for Events et Mobile Intelligent Voice Services.

L’accord capitalise sur une présence renforcée d’Orange dans la Région flamande, marquée notamment par l’installation d’un 5G lab à Anvers.

Pour Xavier Pichon, pdg d’Orange Belgium, la signature du contrat résulte d’une « longue relation » avec le gouvernement flamand, « toujours motivée par la recherche constante d’un service efficace, innovant et fiable ».