Le futur de 9mobile au Nigeria est à nouveau remis en cause

Teleology Holdings pourrait renoncer à acquérir l’opérateur mobile nigérian 9mobile, affirmant que le plan sur lequel l’acheteur travaillait a été bloqué par sa direction, affirme la presse de Lagos.

En août 2018, après un an de péripéties nombreuses, la Nigerian Communications Commission (NCC) et la Central Bank of Nigeria ont approuvé la vente de 9mobile à Teleology Holdings pour 500 millions de dollars. L’acheteur a alors formé une joint venture, Teleology Nigeria, avec l’opérateur.

Il apparaît désormais cependant que le fondateur de Teleology Holdings, Adrian Wood, a démissionné du directoire de 9mobile, déçu par l’état du dossier, et que sa société va quitter la joint venture.

Parallèlement, d’autres informations semblent suggérer que la direction de 9mobile souhaitait en fait se débarrasser d’Adrian Wood et de sa société, suite à des bruits concernant un double jeu avec des concurrents et la préférence accordée à l’embauche d’Européens au détriment des Nigérians.

Il semble que dans tous les cas, le fond de garantie de 50 millions de dollars déposé en gage par Teleology Holdings pour le rachat soit compromis.

La situation de 9mobile est encore compliquée par une décision récente de la NCC de donner le feu vert au fournisseur de services d’infrastructure IHS en vue de la déconnexion du réseau de l’opérateur, ce qui priverait de service ses 15 millions d’abonnés.