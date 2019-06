Le directeur du budget américain veut retarder les mesures contre Huawei

Dans une lettre au vice-président Mike Pence et à plusieurs membres du Congrès, Russell Vought, directeur de l’Office of Management and Budget (OMB) de Washington, réclame un délais de deux ans pour implémenter les restrictions imposées à Huawei et à d’autres sociétés chinoises dans le cadre de la loi promulguée en août 2018, affirme le Wall Street Journal.

Russell Vought explique que de nombreux intervenants dans l’industrie ont fait part d’ « importantes préoccupations » sur la façon dont les mesures vont les toucher, ajoutant que la loi a le potentiel de réduire considérablement le nombre des fournisseurs du gouvernement.

Un représentant de l’OMB a précisé au Wall Street Journal que le délai demandé par Russell Vought est destiné à donner à ceux qui seront touchés du temps pour couper leurs liens commerciaux avec Huawei. La mesure n’impliquerait pas un changement de la politique officielle et ne remettrait pas en cause l’embargo récent destiné à empêcher Huawei de profiter de produits ou technologies américains, a ajouté le représentant.