Le chef de l’UIT évoque des motifs politiques dans la polémique sur Huawei

Houlin Zhao, secrétaire général de l’Union Internationale des Télécoms (UIT), a fait irruption le 8 avril dans le débat sur Huawei, expliquant que la société chinoise devrait bénéficier des mêmes opportunités commerciales que ses concurrentes au vu du manque de preuves tangibles supportant les accusations portées contre elle, selon Reuters.

Dans le cadre d’une conférence tenue à Genève, Houlin Zhao a expliqué que la sécurité de la 5G était dans l’intérêt de tous et a enjoint les autorités les plus critiques vis-à-vis d’Huawei à intenter des poursuites contre le fabricant s’ils trouvaient quoi que ce soit de problématique dans ses équipements.

Houlin Zhao a ajouté qu’il n’existait actuellement aucune preuve tangible contre Huawei et que les accusations reposaient plus sur des manœuvres commerciales et politiques.

Pendant la session, M.Zhao a rappelé que la priorité des opérateurs de télécommunications doit être de s’assurer que leur équipement réseau est sûr afin d’éviter les foudres des autorités nationales en cas de découvertes de problèmes.