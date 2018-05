L’Arcep change sa position sur la consolidation du marché français

24 MAY 2018

Dans une interview publiée le 22 mai dans Le Monde, Sébastien Soriano, président de l’Arcep, le régulateur français des télécoms, s’est dit ouvert à l’idée d’une consolidation du marché mobile, à condition que les opérateurs aient « un projet créateur de valeur pour le pays, et pas seulement pour les actionnaires ». L’Arcep s’était jusqu’à présent montrée très réservée à ce sujet et les propos de M.Soriano signalent un changement d’attitude notable.

A l’appui de sa position, le président de l’Arcep a cité l’exemple de la fusion entre Sprint et T-Mobile US outre-Atlantique, qui pourrait apporter un surcroît d’investissement dans la 5G.

Quatre grands opérateurs se partagent actuellement le marché français (Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom) et les tentatives de consolidation ont jusqu’à présent achoppé à cause de la rigueur de la régulation.

Un rapport publié en octobre 2017 a indiqué que depuis l’échec du rapprochement entre Orange et Bouygues Telecom début 2016, la dynamique du marché a changé et que les opérateurs tentent désormais d’explorer des voies nouvelles de croissance plutôt que de relancer des tentatives de fusion.

En mars dernier, l’Arcep avait annoncé qu’elle resterait « très vigilante » en cas de nouvelle tentative de fusion-acquisition.

L’interview de Sébastien Soriano coïncide avec la publication d’un rapport de l’Arcep indiquant que les opérateurs en France ont investi 9,6 milliards d’euros en 2017, soit 660 millions de plus qu’en 2016 (dépenses sur les fréquences exclues). « Je vois qu’ils ont entendu mon appel à casser leur tirelire, se réjouit M.Soriano. La couverture en Internet fixe et mobile était l’un des points noirs de notre pays. Nous avons maintenant une industrie au rendez-vous. »

Consultation publique sur la 5G

Dans le but de pousser les feux sur la 5G, Arcep a également lancé une consultation publique sur les fréquences, afin de savoir si la bande des 26 GHz peut être libérée pour lancer les déploiements.

Un communiqué du régulateur explique qu’afin de « répondre aux besoins de couverture, la 5G nécessite de recourir à de nouvelles fréquences dans les bandes basses : les fréquences de la bande 3,4-3,8 GHz notamment, qui ont fait l’objet d’une consultation publique de l’Arcep en janvier 2017. »

« En Europe, le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) a identifié la bande 26 GHz comme bande « pionnière » dans cette gamme de fréquences millimétriques, pour une première utilisation de la bande à l’horizon 2020 », ajoute le communiqué.

La consultation publique est ouverte jusqu’au 18 juin.