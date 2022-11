La TowerCo Totem d’Orange signe un partenariat avec Iliad

Le groupe français Iliad vient de signer un accord avec Totem, la filiale tours d’Orange. Le contrat commercial doit offrir à Free, la marque couvrant les activités mobiles d’Iliad en France, un accès au parc de sites de téléphonie (pylônes et toits-terrasses) de Totem dans l’Hexagone.

Le bref communiqué publié par les deux partenaires et concurrents ajoute que le réseau mobile de Free couvre déjà plus de 87 % de la population française en 5G et 99,8 % en 4G.

Les détails financiers de l’accord ne sont pas divulgués.

Orange a présenté en février 2021 ses plans concernant Totem, expliquant que le but était de tirer des revenus de ses infrastructures en leur permettant de fonctionner indépendamment.

Totem gère 26 000 sites et Orange explique que la TowerCo cherche à signer avec d’autres opérateurs et tierces parties pour développer la couverture.

Totem a officiellement démarré ses activités en France et en Espagne en novembre 2021.

L’accord avec Iliad montre que la stratégie d’Orange commence à porter ses fruits.

Orange a choisi de conserver ses tours à un moment où plusieurs grands opérateurs ont préféré les vendre à des tierces parties et passer des accords de location.