La Suisse teste la première app de suivi anticontagion - Mobile World Live

Une équipe de développeurs suisse a lancé le 25 mai en première mondiale les tests d’une app basée sur la technologie conjointe d’Apple et Google. Cette app doit révéler aux utilisateurs s’ils se sont trouvés à proximité d’un porteur du coronavirus.

Appelée SwissCovid, l’app a été réalisée en coopération par des chercheurs de l’École polytechnique fédérale (ETH) de Zurich et l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) pour le compte du gouvernement helvétique.

Les premières versions de l’app sont d’abord destinées aux employés des deux établissements de recherche, à l’armée ainsi qu’à quelques hopitaux et organismes publics. Cette phase de test devrait ainsi s’appuyer sur une base de plusieurs milliers de personnes, espèrent les développeurs.

SwissCovid devrait être offert au public à la mi-juin après révision de la législation relative à la pandémie au parlement helvétique.

Pour les développeurs, l’efficacité de l’app dépendra de l’adoption la plus large possible. Afin de calmer les inquiétudes du public sur le respect de la vie privé, ils ont pour cela opté pour une collecte et un partage minimal des informations basée sur un service opérant de façon décentralisée. Toutes les informations récupérées par l’app seront traitées localement et automatiquement effacées après 21 jours, assure ainsi Srdjan Capkun, professeur à l’ETH de Zurich.

Selon Reuters, 22 pays (et quelques Etats américains) ont demandé un accès à la technologie d’Apple et Google.