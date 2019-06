La start-up française Pixpay engrange 3 millions d’euros d’investissements

Pixpay, une start-up française dont le but est de proposer des services bancaires de base aux 10-18 ans, aurait levé 3,1 millions d’euros lors de son premier tour de table majeur et se prépare à se lancer sur le marché.

Selon la publication spécialisée EU Startups, Pixpay compterait se lancer en France au début de l’année scolaire 2019-20, c’est-à-dire en septembre prochain. L’app sur laquelle travaille Pixpay devrait être compatible avec Apple Pay et Google Pay.

Selon le site Web de la société, le service proposé devrait permettre le paiement sans contact par mobile à partir de fonds détenus sur un compte contrôlé par l’app. Pixpay prévoit également d’offrir à ses jeunes clients une (vraie) MasterCard.

L’app doit inclure des contrôles parentaux, dont la possibilité de bloquer les achats sur certains sites ou encore de plafonner les dépenses.

Pixpay n’est pas cependant la première société à expérimenter le paiement mobile pour les moins de 18 ans in France. Orange et Wirecard proposent déjà un service similaire sous la marque Orange Cash Jeune. Mais le service ne prend plus de nouveaux clients et doit fermer à la fin de l’année en même temps que le service adulte. Orange assure cependant que l’équivalent espagnol, Orange Cash Joven, sera maintenu.