La qualité de l’internet mobile progresse nettement en France

L’Arcep, organisme français de régulation des télécoms, a publié le 19 novembre les résultats de sa campagne 2021 de mesures des réseaux de télécom, notant « une nette progression de la qualité de service pour l’internet mobile, après une année marquée par la crise sanitaire ».

L’étude de l’Arcep compile les résultats de plus d’un million de mesures sur mobiles, y compris en 5G – une première.

« La qualité des services de l’internet mobile s’améliore nettement pour tous les opérateurs, et ce dans toutes les zones : rurales, intermédiaires et denses », confirme le communiqué. Selon l’étude, Orange affiche les pages web en moins de 5 secondes dans 98% des cas, devant Bouygues Telecom (96%), SFR (95%) et Free Mobile (93%) dans les zones denses et intermédiaires. En zones rurales, Orange (90%) précède Free Mobile (83%), Bouygues Telecom et SFR (81%) – soit un gain moyen de 8 points par rapport à 2020, remarque l’Arcep.

En matière de streaming vidéo, le classement est légèrement différent. En zones denses, Bouygues Telecom arrive premier avec 94% de vidéos « en qualité parfaite », devant Orange (91%), Free Mobile et SFR (90%). En zones intermédiaires et rurales, Orange reprend la tête avec 4 points d’avances sur la concurrence. La progression est dans ce domaine de 9 points par rapport 2020.

En voix et SMS, l’Arcep note que la qualité de service est « comparable à celle de 2020 ».

5G

Les premières mesures en 5G permettent de distinguer Orange – mais pas partout. L’opérateur historique sort premier en débit descendant, avec 142 Mbit/s en moyenne sur l’ensemble de la France et 227 Mbit/s en zones denses, devant SFR (respectivement 84 et 145 Mbit/s), puis Bouygues Telecom (71 et 130 Mbit/s) et Free (31 Mbit/s en moyenne, sans grande différences entre les zones).

En débit montant, les performances sont équivalentes entre 4G et 5G et le classement en zones denses et rurales est alors le suivant : Orange (24 et 10 Mbits/s), Bouygues et SFR (19 et 7 Mbits/s) et Free (13 et 6 Mbits/s).

A noter que l’indicateur « taux d’accroche » de la 5G (tests de débits qui ont effectivement « utilisé » la 5G pour télécharger des fichiers) donne des résultats sensiblement différents. En zone dense, Bouygues Telecom sort premier (60%), devant Free (49%), Orange (46%) et SFR (36%). En zones intermédiaires, Free Mobile sort nettement du lot avec 50% devant Orange (16%), Bouygues (11%) et SFR (3%). En zones rurales, seul Free est présent avec 27 % – tous les autres obtenant un résultat nul.