La pénurie de composants n’affecte pas les ventes de smartphones

Les ventes mondiales de smartphones ont augmenté de plus de 10 % au 2e trimestre alors que la forte demande d’appareils 5G compense les problèmes de production et la pénurie de composants qui touchent le marché, montrent une nouvelle étude signée Gartner.

Le cabinet américain explique que les ventes aux utilisateurs finaux ont cru de 10,8 % d’une année sur l’autre, avec 328,8 millions d’unités écoulées contre 296,9 millions au 2e trimestre de 2020.

Anshul Gupta, directeur de recherche senior chez Gartner, note que la deuxième vague de pandémie de Covid-19 (coronavirus) a causé des fermetures d’usines en Inde et au Vietnam, gêné la distribution des achats en ligne et forcé des boutiques à baisser leur rideau. Mais, ajoute-t-il, « les régions présentant une forte pénétration de la connectivité 5G ont bénéficié d’une forte demande de smartphones compatibles et ont joué le rôle de moteurs de croissance pour les grands fabricants ».

L’un des principaux bénéficiaires de la hausse est Xiaomi, qui a ravi à Apple la deuxième place du podium mondial, avec une croissance spectaculaire de 80,5 % (51 millions d’unités) appuyée sur une forte présence en ligne et une expansion rapide hors de la zone Asie-Pacifique.

Désormais relégué à la troisième place, Apple a tout de même vu ses ventes augmenter de 28,3 % pour atteindre 49,3 millions d’unités, performance appuyée sur l’engouement suscité par l’iPhone 12 sur le marché 5G.

Gartner remarque que le numéro un Samsung a étoffé son offre 5G en entrée et milieu de gamme pour mieux répondre à la demande. Le fabricant sud-coréen a écoulé 57,7 millions de smartphones contre 54,8 millions au 2e trimestre 2020, soit une hausse de 5,3 %.

Les fabricants chinois Oppo et Vivo complètent le Top 5, avec des ventes en hausse respective de 42,4 (33,6 millions d’unités) et 41,6 % (32,2 millions).

Anshul Gupta précise enfin que le report de demande de 2020 « continue de jouer à l’avantage des fabricants de smartphones en 2021 ».