La GSMA veut plus d’efforts pour réduire la fracture numérique en Asie centrale

La GSMA réclame l’adoption de politiques plus favorables à l’investissement dans les réseaux au profit des zones encore non desservies ainsi que de mesures destinées à stimuler la demande dans les pays d’Asie centrale et du Sud-Caucase.

A l’occasion de l’événement Mobile 360 Eurasia organisé à Bakou (Azerbaïdjan), GSMA Intelligence a publié le 16 mai une étude intitulée Closing the digital divide in Central Asia and the South Caucasus (Réduire la fracture numérique en Asie centrale et dans le Sud-Caucase).

Ce document fait le point sur l’adoption des technologies et sur la disponibilité des infrastructures mobiles dans les pays de la région : Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan.

GSMA Intelligence estime qu’environ 45 millions d’utilisateurs de mobile accèdent à l’internet dans les huit pays étudiés – une augmentation considérable par rapport aux 14,1 millions de gens connectés il y a dix ans, mais qui laisse encore 50 millions de personnes de côté.

Bien que le défaut de couverture soit cité comme un problème récurrent en Asie centrale, où environ 10 % de la population de certains pays vit dans dans des zones non desservies, la lenteur du déploiement des services est le principal problème.

« Pendant que l’industrie continue à investir dans des solutions et des partenariats innovants pour offrir une connexion aux communautés non-desservies et excentrées, l’adoption de services internet sur mobile n’a pas suivi le rythme de l’expansion de la couverture réseau », notent les rédacteurs du rapport.

GSMA Intelligence souligne que la collaboration est la solution pour réduire la fracture numérique dans les pays concernés, ajoutant qu’il y a besoin « d’améliorer les compétences relatives au numérique, l’alphabétisation et le prix d’accès, en plus d’investir dans des écosystèmes numériques locaux et de mettre en place un environnement politique qui stimule la génération de contenu, de services et d’applications ».

Sauts de génération

La 4G reste la technologie dominante en Azerbaïdjan et au Kazakhstan, tandis que la 3G assure encore au moins un tiers des connexions dans les autres pays, contre 17 % en moyenne dans le monde en 2022.

En avril 2023, seuls le Kazakhstan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan proposaient des services 5G. GSMA Intelligence note toutefois que les choses commencent à bouger.

« Bien que la 5G apparaisse à l’horizon dans plusieurs pays d’Asie centrale et du Sud-Caucase, le principal souci de nombreux opérateurs à moyen terme est d’étendre les capacités de la 4G dans les zones urbaines et la couverture 4G dans les zones non desservies, tout en accélérant son adoption par les consommateurs », remarquent les rédacteurs.