La GSMA offre les conseils d’un voyagiste en vue du MWC - Mobile World Live

Exposants, visiteurs, sponsors et partenaires pourront accéder aux services proposés par Gray Dawes Travel pendant et après l’édition 2021 du MWC de Barcelone, dernière initiative en date prise par la GSMA dans la mise en œuvre de son plan de sécurité sanitaire présenté en mars, Committed Community (« Communauté engagée »).

Gray Dawes Travel est une société indépendante spécialiste des voyages d’affaires. Dans le cadre du MWC 2021 de Barcelone, elle offrira des conseils sur les mesures de sécurité et de tests relatives au Covid-19 (coronavirus) ainsi qu’une assistance à propos des documents et visas nécessaires pour se déplacer.

Gray Dawes Travel donnera en outre des informations sur les mesures de quarantaine et de restrictions aux frontières, en plus d’une aide dans la définition des itinéraires et la réservation de billets d’avion.

A noter que la GSMA a obtenu début avril des autorités espagnoles l’exemption des restrictions relatives aux voyages pour les participants au MWC 2021 de Barcelone.

La GSMA propose par ailleurs, en plus du salon classique, toute une série d’événements virtuels parmi lesquels des visites vidéo et un streaming en direct de tous les keynotes.