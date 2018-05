La GSMA met en garde contre l’incohérence des règles de l’UE sur la vie privée

24 MAY 2018

Trois jours avant que n’entre en vigueur le Règlement général sur la protection des données (RGDP) de l’UE, la GSMA demande l’adoption d’une approche similaire pour mettre à jour les règles relatives à la protection de la vie privée applicables aux opérateurs.

La RGPD impose de nouvelles règles sur le stockage et l’utilisation des données relatives aux consommateurs au sein de l’UE. La GSMA explique que si ce nouvel arsenal législatif trouve un bon équilibre entre les besoins de l’industrie et du public, les règles applicables aux opérateurs proposées séparément représentent pour eux un fardeau démesuré.

La GSMA ajoute que les opérateurs sont déjà largement plus soumis à la régulation que les autres sociétés opérant dans l’espace numérique, un déséquilibre qui devrait en principe être compensé par la nouvelle régulation relative à la protection des données privées (ePR) actuellement à l’étude au Conseil Européen.

L’ePR est un ensemble de propositions présenté par la Commission Européenne. Il est destiné à remplacer la directive existante sur la protection des données privées. La nouvelle législation couvre les services numériques mais doit également prendre en compte les nouvelles technologies, en particulier l’IoT, qui ont émergé depuis la publication de la première directive en 2002. Or, les projets de mise à jour publiés en 2016 ont suscité une opposition radicale entre les opérateurs et les grandes entreprises du Net.

Conséquences néfastes

Pour John Giusti, chargé des affaires liées à la régulation au sein de la GSMA, « les obligations spécifiques imposées par la Commission dans le cadre des propositions actuelles pour l’ePR seraient néfastes à la capacité d’innover et d’investir de l’industrie du mobile, notamment dans la 5G, l’IoT, l’AI et le big data ».

La GSMA affirme que les propositions actuelles imposent trop de restrictions dans l’utilisation des métadonnées par les opérateurs, ce qui pourrait gêner un usage légitime de l’information et, partant, freiner l’innovation. Ce qui impacterait la société et l’économie toutes entières.

« L’Europe doit parvenir à un alignement plus cohérent entre ePR et RGPD afin de maintenir les droits fondamentaux des individus, tout en permettant les développements technologiques et en motivant l’investissement. Sans quoi, l’incohérence de la régulation européenne relative à la protection de la vie privée va nuire aux intérêts des consommateurs à long terme en leur déniant les bénéfices potentiels de nouveaux services de communication dans le futur », conclut M.Giusti.