La GSMA lance une initiative pour mieux gérer les crises humanitaires

La GSMA lance avec le gouvernement britannique un fonds destiné à encourager l’innovation afin de mieux répondre aux urgences humanitaires et appelle les ONG et les agences concernées à présenter des dossiers.

Dans un communiqué, la GSMA explique que des subventions allant jusqu’à 250 000 livres sterling seront accordées par le Foreign, Commonwealth and Development Office britannique pour financer des projets faisant appel aux technologies de téléphonie mobile pour aider les populations touchées par des désastres naturels ou d’autres situations d’urgence.

Les fonds seront accordés aux projets le développement de nouveaux modèles d’activités impliquant le mobile ainsi qu’aux activités de recherche et aux partenariats destinés à répondre plus rapidement en cas d’urgence. La GSMA précise que le plan pourrait bénéficier à environ 300 millions de personnes appartenant à des communautés vulnérables.

« A l’heure où le nombre de personnes qui ont besoin d’aide humanitaire ne cesse d’augmenter, il est plus important que jamais d’agir au plus tôt », commente Max Cuvellier, directeur du service Mobile pour le Développement à la GSMA.

Max Cuvellier ajoute que des applications appuyées sur le mobile peuvent aider à anticiper « des événements extrêmes » et servir à piloter des réponses immédiates au meilleur coût.

La GSMA appelle les ONG, les start-ups et les entreprises qui utilisent des technologies de téléphonie mobile à déposer des dossiers, tout spécialement celles qui interviennent dans les crises humanitaires comme les désastres naturels. La GSMA cible particulièrement les structures spécialisées dans les systèmes d’alerte avancée et celles qui cherchent à améliorer les « communications entre organisations et communautés affectées ».