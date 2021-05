La GSMA finalise ses préparatifs pour le MWC21 de Barcelone - Mobile World Live

Dans le cadre d’une conférence de presse, Mats Granryd et John Hoffman, respectivement directeur général de la GSMA et pdg de GSMA Ltd, ont présenté le MWC21 de Barcelone comme le plus grand salon organisé en présentiel depuis plus d’un an, avec 35 000 à 50 000 participants attendus.

Plus de 300 exposants seront physiquement présents, auxquels s’ajouteront 300 à 400 autres inscrits pour l’événement parallèle destiné aux start-ups, 4YFN.

Le MWC21 étant proposé sous un format hybride, des milliers d’autres participants pourront assister et participer à l’événement en ligne, marquant « un retour historique », selon John Hoffman.

John Hoffman et Mats Granryd ont loué par ailleurs les efforts des partenaires locaux de l’association pour renouer avec la longue série des MWC de Barcelone après l’annulation de l’édition 2020 pour cause de pandémie. Les deux cadres de la GSMA en ont profité pour présenter une nouvelle initiative en faveur de l’industrie locale, baptisée Give to Get Back.

Dans le cadre de ce plan, la GSMA offre à 30 000 personnes travaillant dans 11 secteurs différents (banque, transports, éducation, fabrication…) une chance d’assister au MWC21 pour 21 euros.

Les 300 000 euros attendus de l’opération seront versés à des fonds locaux voués à la récupération économique. John Hoffman explique que l’initiative souligne le désir qu’à la GSMA de « combattre la Covid-19 » avec Barcelone tout en s’assurant d’une forte présence locale à l’événement.

Protection

Mats Granryd a rappelé que la « sécurité est le fondement » du MWC21 et l’association a confiance dans son plan de test pour assurer un déroulement parfaitement sûr.

M.Granryd précise que la GSMA a décidé de ne pas baser son plan sanitaire sur la vaccination, en raison des grandes différences constatées d’un pays à l’autre. Les garanties nécessaires en matière de sécurité seront basées sur le port obligatoire du masque, une ventilation renforcée, les tests réguliers des participants, la distanciation sociale et un environnement sans contact tactile.

M.Granryd a ajouté que 600 personnes prendront la parole pendant la semaine, dont 300 cadres supérieurs. La majorité (70%) seront présents en personne.

Les deux dirigeants de la GSMA ont par ailleurs pris note de la décision de grandes sociétés comme Ericsson et Nokia de ne pas être présentes, expliquant que les entreprises ont leurs raisons, mais que quantité d’autres sociétés intéressantes et innovantes seront présentes.

La conférence de presse de la GSMA s’est tenue un jour après l’annonce de l’annulation de l’IFA 2021 de Berlin prévue en septembre « à cause des incertitudes portant sur la situation sanitaire mondiale ».