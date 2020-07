La GSMA et l’Etno demandent le soutien de l’UE pour relancer l’économie - Mobile World Live

La GSMA et l’Etno (European Telecommunications Network Operators’ association) suggèrent à l’Union Européenne une série de mesures qui permettront à l’économie de mieux récupérer des suites de la pandémie de Covid-19 (coronavirus). En tête de liste figurent la tenue rapide d’enchères pour la vente de spectre et le soutien à de nouveaux modèles d’infrastructures comme l’Open RAN.

Dans une lettre ouverte aux leaders de l’UE, les deux organisation détaillent les priorités qui selon elles doivent aider l’industrie des télécoms fixe et mobile à soutenir le développement d’un écosystème numérique fort dans le sillage de la récession en cours. Les deux associations affirment que ces mesures seront « instrumentales pour sortir les salariés et les entreprises de la crise actuelle grâce à une croissance économique viable et pérenne. »

Entre autres souhaits, la GSMA et de l’Etno réclament des mesures de soutien au déploiement de la 5G et de la fibre, en particulier des licences de spectre à des tarifs et avec des obligations de couverture appropriées.

Les deux associations demandent en outre un soutien public pour les accords de RAN sharing et des encouragements pour le déploiement de la fibre et des «infrastructures innovantes » comme l’informatique en nuage (cloud computing), en périphérie (edge computing) et quantique, sans compter des mesures d’aide à la protection des sites.

Manifestant une nouvelle fois leur soutien à l’open RAN, GSMA et Etno réaffirment que les initiatives associées « ont la capacité de soutenir l’approche multi-fournisseurs adoptée en Europe, tout en réduisant les coûts de déploiement, en renforçant encore la sécurité des équipements et en débridant l’innovation dans les réseaux. »

Au-delà des problèmes liés aux infrastructures de télécoms, les associations profitent de ce courrier pour rappeler l’importance de favoriser l’assimilation des nouvelles technologies, le rôle vital des initiatives numériques pour l’éducation et, encore une fois, les ravages causés par la désinformation sur la 5G. Au 2 juillet, notent les associations, pas moins de 180 attaques incendiaires contre des antennes de téléphonie ont été recensées dans 11 pays d’Europe.