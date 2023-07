La GSMA et l’ESA s’allient pour développer le mobile par satellite

La GSMA va travailler avec l’Agence spatiale européenne (ESA) au développement de nouvelles technologies de réseaux satellitaires et terrestres. L’objectif commun est d’optimiser l’intégration avec les systèmes 5G et 6G futurs.

La déclaration d’intention cosignée par les deux partenaires doit renforcer la compétitivité des industriels spécialisés dans les réseaux mobiles et satellitaires en créant un écosystème capable d’accélérer le développement de nouvelles technologies complémentaires pour les entreprises et le grand public.

En pratique, le tandem va collaborer en partageant connaissances, idées et résultats d’essais. La clé du partenariat est l’accélérateur d’innovation GSMA Foundry, initiative qui rassemble les opérateurs mobiles et l’industrie des technologies au sens large, aidant ses membres à « forger le futur du numérique en développant rapidement des solutions concrètes capables de répondre aux défis de l’industrie ».

GSMA Foundry va travailler avec le 5G/6G Hub de l’ESA, basé au European Centre for Space Applications and Telecommunications d’Oxford.

GSMA Intelligence, la branche chargée des recherches au sein de l’association des opérateurs mobiles, mettra ses résultats et sa vision au service de la collaboration.

Les derniers travaux de GSMA Intelligence montrent que l’adoption et l’intégration croissante de technologies satellitaires par l’industrie des télécommunications déboucherait sur des gains potentiels de chiffre d’affaires de 35 milliards de dollars d’ici 2035.

Pour Alex Sinclair, directeur technique de la GSMA, travailler avec l’ESA et l’écosystème qui l’entoure pourrait développer « l’immense potentiel que les réseaux satellitaires et terrestres peuvent apporter aux consommateurs et aux entreprises quand ils sont plus étroitement connectés ».

L’annonce de l’accord suit de peu celle d’un fonds britannique de 20 millions de livres sterling destiné à financer le développement de technologies de connexion futures, dont les drones.