La GSMA estime à 1 000 milliards de dollars l’apport de la 5G d’ici 2025

Dans son dernier rapport annuel sur l’économie des télécoms mobiles, Mobile Economy, la GSMA prédit que les opérateurs vont dépenser 1,1 trillion – 1 100 milliards – de dollars en investissements de 2020 à 2025, dont 80 % dans les réseaux 5G.

Pour Mats Granryd, directeur général de l’association, l’engouement mondial autour de la 5G est devenu réalité, alors que « des millions de consommateurs migrent déjà » vers les réseaux de nouvelle génération et que les « entreprises commencent à adopter » des innovations comme « le network slicing, l’edge computing et les services à faible latence ».

La GSMA prévoit que les activités liées à la fabrication industrielle ainsi que les services publics, les services aux entreprises et les services financiers seront les plus grands bénéficiaires de la 5G, apportant potentiellement 2,2 trillions de dollars à l’économie mondiale d’ici la fin 2034.

Fin janvier, 46 opérateurs dans 24 pays avaient démarré un service commercial 5G, suite à une série de lancements en 2019. Selon le rapport, une connexion mobile sur cinq passera par la 5G fin 2025.

En dépit des progrès de la 5G, la 4G restait tout de même la technologie la plus populaire avec 52 % des connexions dans le monde fin 2019. Il lui reste même une marge de progression puisque la technologie représentera 56 % des connexions fin 2025.

Booster de PIB

Selon la GSMA, les technologies et les services mobiles pesaient 4,1 trillions de dollars, soit 4,7 % du PIB mondial, fin 2019. Ce poids économique devrait atteindre 4,9 trillions (4,9 %) fin 2024, la productivité et l’efficacité économique bénéficiant de l’essor des services services.

L’écosystème mobile représentait plus de 30 millions d’emplois directs et indirects en 2019, et contribue substantiellement au secteur public en lui apportant 490 milliards de dollars sous forme de taxes.

Les dernières statistiques de la GSMA révèlent par ailleurs que 5,2 milliards de personnes disposaient d’un abonnement mobile fin 2019 (soit 67 % de la population mondiale). Ce chiffre devrait être porté à 5,8 milliards fin 2025, ce qui représentera 70 % de la population.

Plus de la moitié des habitants de la planète (3,8 milliards de personnes) accèdent par leur mobile à des services internet. La proportion frisera les 61 % (5 milliards) fin 2025.