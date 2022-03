La France offre plus de spectre à la 5G industrielle

La France va ouvrir plus de spectre aux secteurs verticaux de l’industrie pour accélérer le développement des cas d’utilisation de la 5G dans l’Hexagone.

Le gouvernement et l’Arcep, le régulateur français des télécoms, vient d’annoncer que les industriels ont la possibilité jusqu’à fin 2022 de demander un accès aux fréquences dans la bande de 3,8 à 4 GHz.

Chacun des secteurs de l’industrie comme la fabrication, la logistique, l’énergie ou la santé pourront profiter chacun d’un bloc de 100 MHz dans la nouvelle bande ouverte pendant trois ans pour tester différents cas d’utilisation.

« La proximité de la bande 3,8 – 4,0 GHz avec la bande « cœur » de la 5G (3,4 – 3,8 GHz) permet aux industriels d’accéder dès à présent à un écosystème mature et varié de terminaux et d’équipements, ainsi qu’à une grande quantité de fréquences », précise l’Arcep dans un communiqué.

A noter que les secteurs industriels verticaux ont déjà accès en France aux bandes de 2,6 GHz TDD et de 26 GHz. L’Arcep va par ailleurs créer un nouveau portail afin de simplifier l’accès à la première de ces deux bandes.

L’élargissement du spectre destiné aux entreprises suit de près l’annonce par Paris d’une série de mesures destinées à développer l’utilisation de la 5G dans l’industrie.

Un rapport dirigé par Philippe Herbert, président de la Mission 5G Industrielle, a identifié au total sept raisons pour lesquelles la France est en retard sur les autres nations européennes.

Parmi les facteurs évoqués dans le rapport figurent un accès insuffisant au spectre adéquat, le manque d’équipements et de services, la difficulté à trouver du personnel qualifié et la manque de maturité des écosystèmes de la 5G industrielle français et européens.