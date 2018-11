La demande de smartphones faiblit et la Chine souffre

Les livraisons mondiales de smartphones baissent pour le quatrième trimestre consécutif, avec un repli de 7 % au T3 2018 par rapport au T3 2017, affirme le cabinet d’études de marché Canalys.

Dans un communiqué, Canalys précise que le marché chinois est le plus à la peine. La pays a connu « un autre trimestre décevant », avec 100,6 millions d’unités, soit une baisse de 15,2 % par rapport au T3 2017.

Au niveau mondial, 348,9 millions de smartphones ont été écoulés pendant le trimestre.

L’Inde reste le 2e marché mondial devant les États-Unis, mais « les deux pays sont également touchés par une faible performance saisonnière », note Canalys. En Inde, les ventes ont plafonné à 40,4 millions, soit une baisse de 1,1 % d’un trimestre sur l’autre. Aux États-Unis, 40 millions de smartphones ont été vendus, pour une baisse de 0,4 %.

Inquiétude en Chine

Selon Mo Jia, analyste chez Canalys, le marché chinois ne montre « aucune amélioration ». La période de déclin a mis « une pression énorme » sur les usines alors que le coût des composants et de la main d’œuvre grimpe. Tout cela contraint les fabricants à « se concentrer plus que jamais » sur leur développement outre-mer, afin de compenser la baisse à domicile.

« L’environnement du commerce international et les problèmes géopolitiques actuels n’aident pas non plus l’activité », ajoute l’analyste.

La Chine étendue (Hong Kong et Taïwan compris), où les ventes dévissent de 14,6 % sur l’année, est la région du monde la plus touchée. On enregistre en revanche une légère croissance en Europe centrale et orientale, avec 2,2 % de plus sur le trimestre. L’Afrique connaît pour sa part une hausse de 0,4 %.

Déclin de Samsung

Sur cette arrière-plan de déclin global, il faut cependant noter que Samsung est seul à perdre réellement des points, avec des ventes en baisse de 14 %. La part de marché mondiale du géant coréen est tombée de 22 % au T3 2017 à 20,4 au T3 2018.

Parallèlement, Huawei progresse de 33 % et écoule 52 millions d’unités, tandis qu’Apple vend 0,4 % d’iPhones en plus, soit 47 millions. Xiaomi et Oppo complètent le Top 5. Les trois fabricants chinois totalisent 52 % de parts de marché mondial, un chiffre encore jamais atteint.

Huawei a réalisé « une croissance remarquable, avec une offre concurrentielle couvrant tous les niveaux de prix, souligne Rushabh Doshi, directeur de recherche chez Canalys. Mais Xiaomi, Oppo et Vivo, avec d’autres marques chinoises comme OnePlus et Transsion, progressent rapidement, développant une présence bien plus forte en dehors de la Chine. »