La croissance en France, Espagne et Moyen-Orient booste les résultats d’Orange

Le groupe français Orange a enregistré un bon 2e trimestre, avec un CA en hausse de 1,4 % à 10,18 milliards d’euros. Seuls les services aux opérateurs déclinent notablement (- 5,9 % par rapport au T2 2017).

En France, le CA trimestriel a augmenté de 0,6 % d’une année sur l’autre pour s’élever à 4,46 milliards d’euros. L’Hexagone représente 44 % du CA pour la période. En Espagne, la croissance a été de 1,8 % pour 1,32 milliards.

Les gains les plus importants ont été réalisés au Moyen-Orient et en Afrique, où le CA est en hausse de 2,1 % par rapport au T2 2017 et atteint 1,27 milliard d’euros. Selon Orange, le CA aurait enregistré une croissance de 5,2 % d’une année sur l’autre sans fluctuation des devises.

Dans un communiqué, Stéphane Richard, le pdg d’Orange, met en avant la « croissance accélérée » du groupe au premier semestre et répété ses commentaires du premier trimestre sur le succès de la convergence en Europe.

« Avec plus de 10 millions de clients convergents, Orange confirme sa position de leader sur le continent européen, affirme Stéphane Richard. Nous sommes fiers d’avoir été précurseur sur la convergence, devenue désormais un standard, qui est à la fois un excellent levier de fidélisation et de création de valeur.

Les bénéfices ne sont pas communiqués sur une base trimestrielle mais sur le semestre, le groupe déclare un bénéfice net de 879 millions d’euros sur un CA de 20,3 milliards.