La couverture 4G de l’Hexagone dépasse désormais 95 %

Selon les données publiées par l’Arcep, le régulateur français des télécoms, la couverture 4G de la France a légèrement progressé au 3e trimestre 2019, après un ralentissement au premier semestre.

La couverture Internet mobile s’étend désormais à 95% de la population métropolitaine pour Free et près de 99% pour Bouygues Telecom, Orange et SFR.

En matière de surface, en revanche, les données révèlent un contraste plus marqué : 77 % pour Free, 83 % pour SFR, 84 % pour Bouygues et 88 % pour Orange.

« Même si la fracture numérique mobile 4G continue de se réduire, certains territoires français restent très mal couverts en 4G fin 2019 », remarque cependant Zone5G, société indépendante chargée d’établir les comparaisons entre opérateurs, pour le quotidien La Dépêche.

Si la progression a été considérable sur un an dans certains départements et régions (près de 20 % dans les Alpes-Maritimes et le Loiret), certaines zones restent mal desservies, notamment la Lozère (38 %), l’Ariège (45 %) et la Corse (66 %), selon Zone5G. L’Occitanie, enfin, reste mal pourvue, avec une couverture 4G de 70 % seulement contre 82 % à la moyenne nationale.