La concurrence en Espagne force Vodafone à licencier

Vodafone Espagne escompte supprimer jusqu’à 515 emplois, décision justifiée selon l’opérateur par la nécessaire restructuration des activités pour mieux faire face à une concurrence acharnée et aux besoins de la transformation numérique.

Dans un communiqué, le syndicat espagnol UGT dénonce le plan, qui signifie le départ de 12 % des employés de Vodafone Espagne, sachant que l’opérateur a déjà supprimé 3 500 postes ces dernières années.

« La décision d’entamer cette procédure est justifiée par des raisons d’économie, de production et d’organisation, se défend la direction de Vodafone Espagne. L’intensité de la concurrence sur les prix et la dérive vers les bas tarifs en Espagne a causé un effondrement du chiffre d’affaires et une détérioration significative des marges. »

Une période de consultation du personnel touché, essentiellement dans le secteur commercial, va démarrer fin septembre pour un mois.

Vodafone Espagne souligne cependant qu’il a déjà ouvert cette année un nouveau centre de R&D, fournissant « 600 emplois hautement qualifiés et spécialisés ».

Vodaphone est loin d’être le seul à souffrir sur un marché espagnol particulièrement difficile. Le groupe français Orange a ainsi reconnu ses difficultés et procédé cette année à son propre plan de licenciement.