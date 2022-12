La Chine pourrait subventionner massivement son industrie microélectronique

Après avoir porté plainte contre les sanctions américaines devant l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), la Chine s’apprêterait à distribuer 143,3 milliards de dollars à son industrie des semi-conducteurs.

Les fonds seraient, selon Reuters, accordés sur cinq ans sous forme de subventions et de crédits d’impôts dans le but de soutenir une industrie domestique confrontée aux mesures de rétorsions américaines.

La nouvelle est publiée par l’agence de presse britannique quelques heures après le dépôt d’une plainte auprès de l’OMC par le ministère chinois du commerce, qui proteste contre les restrictions à l’exportation de microprocesseurs et aux autres produits électroniques imposées par Washington.

« Nous espérons que les États-Unis vont réaliser qu’ils jouent un jeu à somme nulle, corriger promptement leurs erreurs, cesser de perturber les ventes de produits high tech comme les microprocesseurs, maintenir des échanges économiques et commerciaux normaux entre la Chine et l’Amérique et préserver la stabilité du système d’approvisionnement mondial des chaînes de fabrication industrielles », affirme le gouvernement de Beijing dans un communiqué.

Le ministère chinois ajoute que les États-Unis « généralisent le concept de sécurité nationale », abusent des mesures de contrôle des exportations et « portent atteinte à la paix mondiale ».

La plainte déposée par Beijing est le dernier rebondissement des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis concernant l’exportation de technologies vers des fabricants basés en République Populaire et qui, selon Washington, représentent des menaces pour la sécurité nationale.

Huawei figure en tête de liste des sociétés ciblées par les Américains, qui exigent désormais une licence spéciale pour exporter des composants à destination de l’équipementier.