La CE présente ses objectifs numériques jusqu’en 2030 - Mobile World Live

La Commission Européenne (CE) vient de présenter une feuille de route listant une série d’objectifs à réaliser avant 2030 dans le secteur des technologies numériques. Le déploiement de la 5G et l’intégration dans les entreprises de technologies comme le Cloud et l’IA figurent en bonne place.

Dans un communiqué présentant sa vision et ses buts en vue de la transformation numérique de l’Europe, la CE explique qu’elle veut garantir la « souveraineté numérique » et mettre en place une politique destinée à « donner le pouvoir aux gens et aux entreprises » à travers un programme appelé Digital Compass.

Le programme vise en particulier à s’assurer qu’en 2030, au moins 80 % des adultes disposeront de qualifications numériques de base, avec 20 millions de spécialistes de l’informatique et des télécoms employés dans l’Union Européenne. La CE veut également mettre en place une infrastructure sûre et neutre pour l’environnement capable d’offrir une connexion gigabit à tous les foyers et couvrir toutes les zones densément peuplées avec la 5G.

Le programme Digital Compass vise par ailleurs à mettre en place en Europe une industrie des semi-conducteurs de pointe, là encore respectueuse de l’environnement, capable de réaliser 20 % de la production mondiale et de déployer 10 000 nœuds de réseau neutres pour le climat. La CE veut également réaliser le premier ordinateur quantique européen d’ici 5 ans.

La CE escompte que 75 % des entreprises utiliseront des services basés sur le Cloud, la big data et l’IA, et souhaite que tous les principaux services publics soient accessibles en ligne.

Parmi les autres points clés du plan figurent le lancement de projets impliquant plusieurs pays (avec la possibilité d’une infrastructure paneuropéenne de traitement interconnecté des données), le déploiement de processeurs basse consommation de nouvelle génération et des administrations publiques connectées.

Le plan doit maintenant être approuvé par tous les pays de l’UE et par le Parlement européen avant d’être mis en œuvre.