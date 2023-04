La CE lance une enquête sur la fusion d’Orange avec Masmovil

La Commission européenne a décidé d’ouvrir une enquête approfondie sur le projet de fusion entre Orange et Masmovil en Espagne. La CE s’inquiète d’un possible impact négatif sur les tarifs des services au grand public et sur la vente de service de réseaux en gros.

Pour motiver sa décision, la CE a mis en avant les conclusions de son étude préliminaire sur le mariage, qui laisse craindre une hausse des prix et une baisse de qualité du service du fait de la réduction du nombre d’opérateurs sur le marché espagnol.

La CE note dans ses remarques préalables que l’union éliminerait un « concurrent innovant et important » en Espagne.

La Commission évoque par ailleurs la possibilité que la nouvelle entité puisse se trouver en position de restreindre l’accès des opérateurs virtuels aux services en gros sur les réseaux mobile et fixe. Une telle démarche pourrait, toujours selon la CE, limiter la compétitivité des MVNO et de leurs équivalents fixes, avec pour conséquence une hausse des prix pour les consommateurs.

Margrethe Vestager, vice-présidente de la CE en charge de la concurrence, a qualifié Masmovil de « challenger florissant d’Orange et d’autres opérateurs ces dernières années ».

« Nous voulons nous assurer que les consommateurs espagnols continueront à bénéficier de services de télécoms abordables et de haute qualité, y compris en passant par des opérateurs virtuels qui ont besoin d’un accès de gros ouvert à la concurrence sur les réseaux fixes et mobiles de façon à offrir leurs services au marchés de détail des télécoms », a ajouté Mme Vestager.

Le rapprochement entre Masmovil et Orange, longtemps évoqué par les médias, fait suite à une période pendant laquelle les grands opérateurs d’Espagne n’ont cessé de plaindre d’une concurrence acharnée.