La CE harmonise les fréquences pour l’IoT à courte portée

La Commission Européenne travaille à harmoniser le spectre radio destiné aux appareils IoT (Internet of Things) à courte portée et vouer ainsi la bande des 900 MHz à des applications comme la ville et les maisons intelligentes, l’agriculture et les transports.

L’intention de la CE est de répondre aux besoins de la nouvelle génération d’appareils RFID et autres produits IoT capables de se connecter indépendamment aux réseaux mobiles. La Commission note que si des appareils plus coûteux peuvent opérer dans différentes bandes (ou différentes portions de bande), ce n’est pas le cas pour les appareils à courte portée et petit prix, qui risque de poser des problèmes en matière de coûts de production et d’interférences radio.

Le régulateur a adopté une Décision d’exécution couvrant les bandes de 874 à 876 MHz et 915 à 921 MHz afin d’offrir « une stratégie à long terme destinée à contrebalancer la fragmentation de ces bandes en Europe ». Jusqu’à présent, les États membres de l’UE ont utilisé ces bandes pour des appareils à courte portée (comme des tags RFID) ou les communications du secteur ferroviaire.

La bande des 900 MHz étant déjà utilisée « presque partout dans le monde » pour les tags, la décision de la CE ouvre la voie à des économies d’échelles et des applications généralisées basées sur des appareils à courte portée en réseau. A noter que des fréquences ont également été réservées pour les applications militaires et ferroviaires.