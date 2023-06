La CE formule ses griefs sur la fusion entre Orange et Masmovil

La Commission européenne (CE) a présenté le 27 juin ses conclusions préliminaires sur le projet de fusion envisagé en Espagne entre Orange et Masmovil. Elle s’inquiète notamment d’un affaiblissement de la concurrence et d’un impact significatif sur les prix des forfaits.

Déjà évoquée par les médias la semaine passée, la réaction de la CE résulte d’une enquête lancée en avril pour examiner les conséquences d’une fusion sur l’équilibre du marché, où le nombre des opérateurs va descendre de quatre à trois.

La concentration « pourrait réduire la concurrence dans le domaine de la fourniture au détail de services d’internet mobile et fixe, ainsi que d’offres groupées «multiple-play» en Espagne », explique le communiqué de la CE.

« Les effets anticoncurrentiels prévus sont considérables même si l’on tient compte des économies de coûts potentielles, dans un contexte où la concurrence a joué un rôle moteur pour l’investissement et la qualité des services sur le marché espagnol », souligne encore la CE.

Orange et Masmovil ont maintenant l’opportunité de répondre aux griefs de la CE, avec possibilité d’examiner en détail le dossier de l’enquête et de demander une audition. La CE rappelle que la formulation de réserves ne préjuge pas du résultat des investigations.

La CE s’est donné jusqu’au 4 septembre pour rendre son verdict.

Quand ils ont annoncé leur projet de rapprochement en juillet 2022, les deux opérateurs concurrents envisageaient de conclure le mariage dans le courant du second semestre 2023. La fusion est présentée comme un moyen de réaliser des économies d’échelle et d’optimiser les investissement afin d’accélérer le déploiement de la fibre et de la 5G.