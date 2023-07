La CE donne son accord au rachat de VMware par Broadcom

Le projet de rachat du spécialiste du cloud VMware par Broadcom est approuvé sous réserves par la Commission européenne (CE), qui a décidé d’accepter les concessions des deux partenaires apaisant les craintes relatives à une possible distorsion de l’équilibre de la concurrence. VMware et Broadcom doivent maintenant obtenir l’assentiment des autorités britanniques et américaines.

La CE explique que Broadcom s’engage désormais à fournir un accès et des connexions système aux contrôleurs hôtes de bus Fibre Channel («HBA FC») à son concurrent Marvell Technology de même qu’à d’autres potentiels concurrents futurs.

Les concessions de Broadcom signifient que ses concurrents bénéficieront d’« une garantie d’accès aux interfaces de programmation d’applications d’interopérabilité ainsi qu’aux matériaux, aux outils et au support technique nécessaires au développement et à la certification des HBA FC de tiers », précise la communiqué de la CE.

La CE indique en outre que les concurrents profiteront d’une « garantie d’accès au code source de tous les pilotes de HBA FC actuels et futurs de Broadcom grâce à une licence open source irrévocable, ce qui permettrait à Marvell et à tout entrant potentiel d’assurer l’interopérabilité avec les logiciels de virtualisation de serveurs de VMware et leur permettrait de réutiliser et de modifier les pilotes de Broadcom pour leur propre usage ».

« Les engagements offerts par Broadcom permettront cependant à son seul concurrent Marvell de continuer à lui livrer concurrence sur un pied d’égalité et assureront une protection similaire à tout futur entrant éventuel », a commenté Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la CE chargée de la politique de concurrence.

Broadcom indique de son côté avoir déjà reçu le feu vert de l’Australie, du Brésil, du Canada, de l’Afrique du Sud et de Taïwan.