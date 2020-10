La 5G devrait générer 860 milliards de dollars en contenu pour mobile en 2025 - Mobile World Live

Selon Strategy Analytics, le marché mondial des médias sur mobile devrait peser 857 milliards de dollars en 2025, la pénétration croissante de la 5G étant le moteur de la croissance.

Un rapport rédigé par le cabinet d’analyse confirme, sans grande surprise, que la technologie mobile de nouvelle génération aura un effet bénéfique sur le trafic de données et les revenus associés qu’en tirent les opérateurs.

« Les bénéfices de la 5G en matière de capacité accrue, de bande passante élargie et de latence vont permettre aux sociétés spécialistes des médias numériques de réaliser de expériences média enrichies » à plus grande échelle, développant par exemple la vidéo à 360 degrés, la réalité virtuelle et augmentée et le jeu sur le cloud, note David Kerr, senior VP chez Strategy Analytics.

L’augmentation du nombre de clients possédant un terminal mobile large bande va également contribuer à la croissance.

Strategy Analytics estime que le chiffre d’affaires associé au contenu pour mobile va augmenter de 28 % cette année par rapport à 2019, un bond en avant largement du à l’épidémie de Covid-19 (coronavirus) et aux mesures de confinement qui ont forcé les gens à rester chez eux.