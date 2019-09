Iliad voit son CA en hausse mais ses profits en berne

Iliad annonce avoir retrouvé le chemin de la croissance, avec des activités mobiles en progrès en France et en Italie qui regonflent le CA des services au premier semestre.

Parmi les points forts cités par l’opérateur figurent « une forte amélioration de la performance » dans le secteur mobile, notamment en Italie où le groupe français a gagné plus de 4 millions d’abonnés en 14 mois. Iliad affirme avoir mis « fin à sa dépendance aux offres très promotionnelles » et avoir atteint « le point d’inflexion (…) sur le churn et sur l’ARPU. »

En France, les activités regroupées sous la marque Free Mobile profitent d’un CA en croissance de 7 % d’une année sur l’autre grâce aux services facturés directement aux abonnés pour un montant de 789 millions d’euros fin juin. Cette progression porte le CA total des activités mobiles à 997 millions au premier semestre, soit une hausse de 3,7 % par rapport à la même période de 2018.

Free Mobile revendique par ailleurs un gain de 145 000 abonnés à son offre forfaitaire 4G illimitée sur la période, tandis qu’Iliad souligne les travaux en cours destinés à améliorer le réseau. L’opérateur compte ouvrir 10 000 sites en 4G 700 MHz avant la fin de l’année.

Ces six derniers mois, Iliad a entamé des négociations exclusives avec Cellnex en vue de céder une part des tours du groupe en France et en Italie, un marché d’ores et déjà approuvé par les autorités françaises.

En Italie, le groupe « accélère son rythme de recrutement » après avoir enregistré près d’un million d’abonnés supplémentaires au premier semestre. Iliad a ajouté 900 sites à son réseau italien pendant la période et réitère son but d’en déployer 3 500 au total à la fin de l’année.

Les activités en Italie n’ayant démarré qu’en mai 2018, les comparaisons annuelles à ce stade n’ont guère de sens. L’activité a cependant généré un CA de 177 millions d’euros au premier semestre (contre 9 millions sur la même période de 2018).

Au total, le CA consolidé du groupe a augmenté de 8,4 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2,6 milliards d’euros fin juin, dont 2,48 milliards tirés des services.

Ce résultat est cependant tempéré par une baisse des bénéfices. Le résultat opérationnel courant n’a atteint que 243 millions d’euros, en baisse de 40,1 % tandis que le résultat net récurrent s’est établi à 91 millions, en baisse de 60,8 %.