Iliad vend des tours et renouvelle sa stratégie

08 MAY 2019

Le groupe français Iliad a annoncé le 7 mai son intention de vendre à la société d’infrastructure Cellnex des tours en France et en Italie pour un montant de 2 milliards d’euros, dans le but d’améliorer sa trésorerie, financer ses déploiements 4D et lancer la 5G.

L’accord avec Cellnex prévoit la cession de 70 % de TowerCo, filiale d’Iliad qui gère l’infrastructure passive de l’opérateur en France, plus la totalité d’Italia TowerCo, la filiale italienne à vocation similaire.

Le marché inclut des contrats de services à long terme en vue d’utilisation des tours vendues et doit être bouclé au 4e trimestre.

Iliad explique que les liquidités obtenues vont améliorer le bilan alors que le groupe cherche à accélérer le déploiement de ses réseaux 4G et 5G, objectif déclaré par la direction lors de la dernière conférence annuelle de résultats.

L’opération représente une partie des étapes prévues dans un nouveau plan dévoilé à l’occasion et baptisé 2024 Odyssey, qui vise à rétablir l’activité après une année 2018 difficile, « marquée par de mauvaises performances commerciales, un manque d’anticipation et des retards d’adaptation », selon le communiqué.

Odyssey 2024 prévoit une révision de la stratégie commerciale afin d’améliorer l’efficacité, élargir le spectre, renforcer l’offre fibre en France et entrer sur le segment entreprise suite à la conclusion de l’achat d’une part majoritaire dans Jaguar Network annoncée en janvier.

En France, Iliad vise 4,5 millions d’abonnés à la fibre pour la fin 2024, contre 1,1 million recensés fin mars 2019. Un autre objectif du plan est de porter à 80 % la part des abonnés mobiles bénéficiant de plans 4G illimités, contre 59 % d’abonnés au contrat le plus cher à la fin du 1er trimestre.

En Italie, Iliad vise un CA annuel de 1,5 milliard d’euros, avec « à long terme » la perspective d’un Baiia (Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) à l’équilibre.

Finances

Parallèlement à ces mises à jour stratégiques, Iliad a présenté ses résultats pour le 1er trimestre, avec un CA de 1,3 milliard, en hausse de 7,7 % par rapport au T1 2018. La grande majorité de la croissance vient du lancement d’Iliad Italia au T2 2018.

En France, Iliad a perdu 50 000 abonnés mobiles sur le trimestre, alors que l’opérateur cherche à pousser sa base de clients (13,4 millions recensés fin mars) vers des plans illimités plus onéreux.

En Italie, en revanche, 472 000 abonnés ont rejoint Iliad au 1er trimestre, pour pousser la base de clients mobiles à 3,3 millions.

Iliad n’a pas donné de chiffres sur ses bénéfices.