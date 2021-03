Iliad va dévoiler son offre fixe en Italie cet été - Mobile World Live

Iliad revendique pour 2020 une « nouvelle envergure européenne », appuyée sur un retour à la croissance en France et l’acquisition de l’opérateur polonais Play.

« Le groupe Iliad a tenu bon face à la Covid-19 et a retrouvé le chemin de la croissance en France grâce à la Freebox Pop et à la fibre, explique Thomas Reynaud, le pdg, dans le communiqué présentant le bilan de l’année passée. 2020, c’est aussi un changement de dimension pour Iliad, qui s’affirme dorénavant comme un groupe de télécoms européen avec le succès d’Iliad Italia et l’acquisition de Play en Pologne. »

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Iliad prévoit de lancer une offre de téléphonie fixe en Italie vers le milieu de l’année, tout en continuant à développer son réseau mobile.

Iliad, qui a ébranlé à son arrivée les marchés français et italiens, note que l’intégration de Play en fait le 6e opérateur européen avec 42,7 millions d’abonnés et près de 15 000 employés.

En France, son marché domestique, le groupe affirme avoir augmenté sa base d’abonnés à la fibre et enregistre une progression qualitative de ses abonnés mobiles, avec une progression des forfaits 4G et 5G illimités. En Italie, Iliad affiche une hausse de 58 % de son chiffre d’affaires.

Au total, le CA consolidé a augmenté de 10 % d’une année sur l’autre pour s’élever à 5,9 milliards d’euros, progression attribuée en partie à une augmentation rapide des revenus en Italie et une contribution polonaise de 200 millions d’euros au 4e trimestre.

En France, le CA a augmenté de 2 %, les rentrées liées aux services fixes et mobiles compensant une baisse de 15 % des ventes d’équipements (box TV incluses).

Le résultat net s’établit au final à 420 millions d’euros, soit près de 76 % de moins qu’en 2019, année « qui avait bénéficié d’éléments non-récurrents très significatifs (plus-values sur la cession des 70 % d’OTF, filiale portant les infrastructures passives mobiles en France, à Cellnex) et plus importants que ceux enregistrés en 2020 », explique le communiqué.